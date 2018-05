L'incidente sul percorso del Giro d'Italia, il motociclista aveva il pass: ancora indagini

Aveva titolo per stare sul percorso della quinta tappa del Giro d’Italia e aveva un pass. Ne è convinta la polizia Stradale di Agrigento - per quanto riguarda la posizione del motociclista investito in contrada Maddalusa - che si sta occupando, con il coordinamento del sostituto Paola Vetro e dall'aggiunto Salvatore Vella, delle indagini sull’incidente che si è verificato, mercoledì mattina, lungo la statale 640 fra Agrigento e Porto Empedocle.

Anche ieri la polizia Stradale, con a capo il vice questore aggiunto Andrea Morreale, ha continuato a sentire alcuni amici del motociclista quarantottenne di Sambuca di Sicilia: un uomo che resta in coma farmacologico ricoverato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

I poliziotti e la Procura, di fatto, stanno cercando semplicemente d’appurare chi avesse autorizzato il quarantottenne. Perché questo "dettaglio", appunto, non risulterebbe essere chiaro. Stamani, intanto, si terrà l’udienza di convalida dell’arresto di Gaetano Agozzino, il settantenne che, alla guida della Fiat Stilo, ha forzato il varco sulla statale 640.