L'incidente sul lavoro all'Asi, c'è un terzo indagato: è un operaio

C’è un terzo indagato – sempre per l’ipotesi di reato di omicidio colposo – nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente sul lavoro, verificatosi lo scorso 2 gennaio, all’interno della “Medical gas criogenici srl”: impresa che si trova nella zona industriale a cavallo fra Agrigento, Aragona e Favara. Ad essere iscritto nel registro degli indagati, dalla Procura della Repubblica, è stato anche un operaio, un collega della vittima: il ventottenne Massimo Aliseo, sposato e padre di due bambine piccole, originario di Canicattì ma residente ad Agrigento.

Ieri pomeriggio, all’obitorio dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, è stato effettuato – su incarico del sostituto procuratore Chiara Bisso, titolare del fascicolo d’inchiesta, - l’esame autoptico. Ad eseguirlo è stato il medico legale Sergio Cinque dell’università di Palermo. Nessuna indiscrezione – anche se appare verosimile un violento trauma cranico - è filtrata su quali siano state le cause della tragedia che ha ucciso l’operaio ventottenne. Il medico legale, come sempre avviene in questi casi, nelle prossime settimane depositerà in Procura la propria relazione con tutti gli esami eseguiti. Nelle prossime ore, verosimilmente, la salma di Massimo Aliseo verrà dissequestrata e restituita al dolore e alla disperazione dei familiari che dovranno organizzare i funerali.

L’iscrizione delle tre persone – due riconducibili all’impresa e un operaio - nel registro degli indagati è semplicemente un atto dovuto. La Procura, naturalmente, ha garantito la possibilità di partecipare all’irripetibile esame autoptico.