L'incidente mortale sulla statale 189, lutto cittadino a Casteltermini

Casteltermini, questo pomeriggio, darà l'addio nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Niccolò Russotto, il cinquantanovenne pensionato che ha perso la vita - mentre era alla guida della sua Fiat Bravo - nell'incidente stradale del 14 agosto. Il sindaco di Casteltermini, Gioacchino Nicastro, ha proclamato il lutto cittadino.

"Tutta la comunità è sconvolta per la perdita di questo nostro concittadino - ha detto il sindaco di Casteltermini - e per questo ho voluto proclamare il lutto cittadino nel giorno dei suoi funerali".

Niccolò Russotto aveva vissuto, per molti anni, in Belgio dove aveva lavorato in miniera. Lascia due figli che vivono ancora in Belgio, mentre lui era rientrato a Casteltermini da circa 12 anni, dopo la separazione dalla moglie.