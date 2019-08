L'asta del passaggio a livello si abbassa e l'auto resta intrappolata, polizia sventa tragedia

Tragedia sfiorata nella tarda serata di venerdì sulla tratta ferroviaria che attraversa in periferia il centro abitato di Canicattì in direzione Agrigento. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

Un treno ha rischiato di investire un'autovettura con a bordo una famiglia, i cui componenti erano rimasti bloccati tra le sbarre del passaggio a livello di via Sant'Angela Merici. Scattato l'allarme al 112, nuovo numero unico europeo d'emergenza, da parte di alcuni cittadini residenti nella zona che hanno assistito alla scena una volante del locale commissariato a sirene spiegate ha costeggiato la linea ferrata e con tutta una serie di segnali il personale in servizio è riuscito a far comprendere al macchinista di un pericolo imminente costringendoli a fermare la corsa del locomotore e dei vagoni che seguivano.