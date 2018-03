L'arresto di Sinatra, la difesa: "L'albergatore chiarirà l'estraneità ai fatti"

"Il mio cliente risponderà alle domande del Gip e chiarirà la sua estraneità ai fatti sia in relazione all’abuso di ufficio che al falso". Lo dice l'avvocato Antonino Gaziano, legale difensore dell'albergatore ottantaduenne Vincenzo Sinatra finito agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminati di Agrigento Francesco Provenzano su richiesta del pubblico ministero Alessandra Russo. Ad eseguire il provvedimento, ieri, sono stati i poliziotti della Digos che sono coordinati dal vice questore aggiunto Patrizia Pagano.

Il giudice ha trasmesso gli atti al tribunale di Palermo, dichiarandosi incompetente in quanto "i reati sono stati commessi in altro circondario". Quindi, il processo si celebrerà nel capoluogo siciliano.

Il Gip Provenzano, oltre all'ordinanza cautelare, ha firmato un provvedimento di sequestro preventivo dell'area attigua a "Villa Genuardi". Area che è stata affidata al direttore pro tempore del Parco archeologico.