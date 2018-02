L'Angelus in piazza San Pietro, papa Francesco ringrazia Agrigento per la cultura dell'accoglienza

Papa Francesco, questa stamattina, all'Angelus in piazza San Pietro, ha voluto salutare la delegazione di Agrigento che domattina parteciperà all’audizione al ministero dei Beni culturali per "Capitale italiana della cultura 2020". Il pontefice ha ringraziato la città per la grande cultura dell'accoglienza manifestata in tutti questi anni.

Il sindaco, Lillo Firetto, domani sarà davanti alla commissione nazionale. Lo faranno anche gli altri 9 amministratori dei Comuni selezionati. Firetto avrà 30 minuti di tempo per illustrare il progetto “Agrigento capitale della cultura 2020” e poi per 60 minuti verrà sottoposto a delle domande. Il fregio di Capitale italiana della cultura porta con se risorse finanziarie significative. C’è in ballo, infatti, un finanziamento di un milione di euro.