L'albero di Natale prende forma, operai al lavoro in piazza Stazione

Agrigento ha il suo albero di Natale anche quest’anno. Da questa mattina gli operai sono già al lavoro per il montaggio. Ad occuparsene, per la quarta volta consecutiva, l’ex assessore comunale Francesco Micciché.

Non si tratta però del “solito” cipresso in arrivo da Cammarata. Quest’anno c’è un’ inversione di tendenza nel rispetto dell’ambiente. In piazza Stazione, è arrivato oggi un cipresso artificiale. Un albero che Micciché pagherà di tasca propria.