La nuova Akragas riparte da Castronovo e Mutolo: si punta al ripescaggio

L’Akragas riparte con vecchi volti, un nuovo nome e – probabilmente – da una categoria superiore. In settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca che riporterà alla presidenza l’avvocato palermitano, ma agrigentino di origine, Giovanni Castronovo. Nei giorni scorsi il professionista, con il pallino per il calcio dilettantistico, da oltre dieci anni dirigente di società, ha incontrato l’attuale gruppo dirigenziale, che ha nel medico Salvatore Bottone, presidente in carica, il punto di riferimento, per delineare un rimpasto societario. L’accordo sembra a un passo e potrebbe essere formalizzato già in settimana.

Se non ci saranno intoppi, potrebbe essere sabato il giorno della presentazione ai tifosi e alla stampa. Castronovo, in pratica, tornerebbe ad essere il presidente. Il legale palermitano porterebbe nuovi investitori e tenterebbe da subito la carta del ripescaggio in Eccellenza. Per la panchina non ci sono dubbi sul fatto che sarebbe affidata al palermitano Corrado Mutolo che con Castronovo ha lavorato diversi anni alla Parmonval. La carica di direttore sportivo sarà di Ernesto Russello che, a più riprese, nella gestione Alessi, ha svolto questo incarico.