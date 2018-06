L'agriturismo "Torre Salsa" vince un primato: "Ha il cielo più bello d'Italia"

Cieli stellati cercasi? Un agriturismo nell’agrigentino vanta di avere una vista mozzafiato. Secondo Astronomitaly c’è un posto che vince la certificazione di qualità, si perché nell’Agriturismo Torre Salsa a Montallegro, si può ammirare un cielo stellato mozzafiato e l

"La destinazione - si legge nella motivazione del riconoscimento - agrigentina meta molto apprezzata per trascorrere una vacanza tra natura, mare e sport, si distingue ora come location ideale in cui osservare il firmamento e vivere emozioni sotto le stelle"

L’agriturismo Torre Salsa ha ottenuto infatti il massimo riconoscimento della certificazione “I cieli più belli d’Italia” - livello Gold, conferito dal team di Astronomitaly dopo averne valutato la qualità “astroturistica”.

La struttura ricettiva è un’azienda agricola che pratica la permacultura, in Riserva Naturalegestita dal WWF e nella rete “Natura 2000” dell’Unione Europea.

Torre Salsa aggiunge le stelle al suo paesaggio da cartolina: un panorama diurno con vista unica sul mare e sul bosco ed un panorama notturno raro con la Via Lattea ed un cielo ricco di stelle.

La certificazione ideata da Astronomitaly mira ad individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso – in cui poter ancora ammirare un cielo stellato di qualità – e rappresenta l’impegno concreto allo sviluppo del turismo astronomico in Italia.