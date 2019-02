L'aggressione agli assessori di Porto Empedocle, solidarietà di Corrao

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao, esprime solidarietà e vicinanza alla giunta comunale di Porto Empedocle per l’aggressione subita dagli assessori da parte di alcuni operatori ecologici. “Quanto accaduto - spiega Corrao - non è tollerabile. Pur volendo comprendere l’esasperazione che vivono gli operatori, gli atti di violenza non sono assolutamente tollerabili e anzi vanno condannati e perseguiti nelle sedi opportune. Voglio ricordare che gli amministratori locali - spiega ancora Corrao - sono praticamente l’anello debole di una catena che vede i primi cittadini e le loro giunte, subire scelte e burocrazie imposte da ben altri palazzi. Al sindaco Ida Carmina e agli assessori Giuseppe Sicilia e Salvatore Urso - conclude Corrao - giunga la mia totale vicinanza e solidarietà”.