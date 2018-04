L'acquisto del terreno nella Valle, la difesa al riesame: "Scarcerate Sinatra"

Nessuna collusione con i funzionari della Regione, ma una semplice trattativa – mediata da professionisti e avvocati –per acquisire un terreno adiacente al proprio hotel. La difesa dell’albergatore agrigentino Enzo Sinatra, 82 anni, finito il 15 marzo agli arresti domiciliari con l’accusa di abuso di ufficio e falso, chiede l’annullamento del provvedimento restrittivo al tribunale del riesame. Sinatra è accusato di essersi appropriato con mezzi fraudolenti di un terreno di 2.200 metri quadrati, adiacente a Villa Genuardi e quindi confinante con l’hotel della Valle di Agrigento di cui è proprietario, a un prezzo stracciato di poco più di 10 mila euro e in maniera illegale perché non si poteva alienare “in quanto ricadente su un’area di interesse archeologico”.

L’avvocato Antonino Gaziano ribadisce quanto aveva già detto lo stesso Sinatra in occasione dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Francesco Provenzano che, in seguito, aveva comunque rigettato la richiesta di revoca della misura utilizzando anche termini piuttosto coloriti. “Colluso con i funzionari della Regione? Credo di averli incontrati due o tre volte in tutta la mia vita, di uno di loro non ricordavo neppure il nome quando l’ho letto nell’ordinanza”. Questa era stata la difesa di Sinatra davanti al gip. Sinatra, secondo il pubblico ministero Alessandra Russo che ha condotto l’inchiesta e ottenuto l’arresto da parte del gip, avrebbe acquisito un terreno inalienabile, adibendolo a posteggio del suo albergo, grazie ad un accordo collusivo con due funzionarie della Regione indagate al quale avrebbe partecipato un professionista a lui vicino che curò alcune pratiche.