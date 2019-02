Un sogno chiamato Africa, una modella agrigentina vola in Kenya: è Krizia Giambrone

Si chiama Krizia Giambrone ed è una modella agrigentina. Il suo viaggio in Africa racconta non solo una vacanza ma anche una tabella di marcia utile alla beneficenza. In Kenya con il suo ragazzo, Pablo Schifanella, Krizia ha conosciuto il cuore pulsante dell’Africa.

Villaggi, orfanotrofi e accampamenti: gli agrigentini hanno toccato con mano le realtà di un mondo lontano. La modella agrigentina ha voluto fare delle donazioni, una beneficenza voluta e ottenuta.

Non solo cibo ma anche materiale di cancelleria utile ai bimbi d’Africa per proseguire la loro istruzione primaria. La vacanza si è trasformata anche in un viaggio di beneficenza, perché l’Africa non è soltanto divertimento.