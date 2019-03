Operazione "Kerken", il plauso di Confcommercio Agrigento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Confcommercio della Provincia di Agrigento esprime le proprie congratulazioni ai Carabinieri di Agrigento ed alla Dia, coordinati dal vicequestore Roberto Cilona per la recente brillante operazione denominta "Kerkent", che grazie al prezioso lavoro di indagine, svolta il più delle volte nell’ombra, hanno dimostrando competenza e professionalità, senza clamori, assicurando alla giustizia soggetti probabili protagonisti di atti criminosi, riportando un clima di sicurezza nel nostro territorio, attraverso il ripristino della legalità, in una provincia in cui operano imprenditori di diversi settori, che credono nel cambiamento e nello sviluppo economico.

Ci auguriamo che l’operazione sia da stimolo agli imprenditori affinché possano, investire su un territorio dove vige il controllo della legalità, e soprattutto che questa operazione faccia in modo che si instauri un ulteriore rapporto collaborativo tra i cittadini e le istituzioni, sensibilizzando tutti ad abbattere un ipotetico muro di omertà, agendo da sentinelle, attraverso le dovute segnalazioni alle forze dell’ordine, che sicuramente rappresenterebbero un contributo prezioso per il mantenimento della legalità, con l’obiettivo di migliorare il livello di sicurezza e la qualità della vita nel nostro territorio, che possa diventare stimolo di nuovi investimenti in una zona ad alta vocazione turistica.