"Karkinos 2018", premio legalità assegnato alla Questura

La Questura di Agrigento ha vinto il premio speciale per la legalità nell'ambito della manifestazione "Karkinos 2018" in cui sono stati consegnati riconoscimenti a personalità che si sono distinte anche in sport, spettacolo, imprenditoria, musica, giornalismo, arti figurative e medicina.

L'iniziativa, che si è svolta allo spazio Temenos, è promossa dall'associazione culturale "Antiche Tradizioni Popolari". La consegna del premio è stata fatta dal prefetto Dario Caputo al questore Maurizio Auriemma, che ha condiviso l'importante riconoscimento "con gli uomini e le donne della Polizia di Stato, impegnati tutti i giorni a promuovere e tutelare quel valore, quale essenziale alla convivenza sociale ed allo sviluppo del territorio".

Il questore ha dedicato il premio alla memoria di Giuseppe Cumbo, il poliziotto delle Volanti recentemente scomparso.