Video messaggi dei calciatori e saluto in diretta di Mariella Scirea, il club Juve festeggia il Natale

Video messaggi di saluto di alcuni fra i principali calciatori della Juve da Benatia a Chiellini, Pjanic oppure ex mai dimenticati come Claudio Marchisio e un saluto in diretta telefonica di Mariella Scirea, moglie dell'indimenticato difensore della Juve e coordinatrice nazionale dei club.

Lo Juventus club Valle dei Templi di Agrigento, presieduto da Salvatore Capraro, anche quest'anno ha festeggiato il Natale con una serata di gala in un ristorante cittadino alla quale hanno partecipato circa 150 soci di tutta la provincia.

Durante la serata sono stati premiati alcuni soci. Fra questi uno dei fondatori, Antonio Sammartino. Riconoscimenti pure per il presidente onorario Tommaso Agosta, noto negli ambienti sportivi anche all'estero per essere il principale donatore di cimeli dello Juventus museum per via del suo rapporto di amicizia con tanti calciatori della Juve che accompagna in vari spostamenti col suo taxi, diventato ormai un "cult" con le decine di autografi di calciatori bianconeri di tutte le epoche.

Video, tombole e lotterie con in palio, come primo premio, anche una maglia autografata dal capitano Giorgio Chiellini. La passione bianconera in città, testimoniata anche dai numeri record delle iscrizioni allo Juventus club, continua a crescere.