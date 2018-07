Impazza la "Cr7 mania", posterbus di benvenuto in città per Cristiano Ronaldo

"Benvenuto Cristiano Ronaldo". Un posterbus con una gigantografia di Cr7 in maglia bianconera in giro per la città per dare il saluto a quello che, per tutti, è il calciatore più forte al mondo.

E' l'ultima idea dello Juventus club "Valle dei Templi" di Agrigento, presieduto da Salvatore Capraro, che dopo avere fatto il "colpaccio" alla festa di fine anno, con la telefonata in diretta del capitano Giorgio Chiellini, chiama a raccolta tutti i soci presenti e futuri invitandoli a iscriversi.

Il posterbus, negli ultimi giorni, ha fatto tappa al viale Cannatello e nei prossimi giorni si sposterà nella zona dello stadio Esseneto e poi a Villaseta, nei pressi del centro commerciale, e a Porto Empedocle. Insomma la "Ronaldo mania" non risparmia nessuno e ad Agrigento, dove c'è una foltissima comunità, con centinaia di iscritti al "Valle dei Templi", l'entusiasmo è già ai massimi livelli.