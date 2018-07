Chiellini telefona in diretta alla festa dei soci: "Grazie per quello che fate, siete una parte importante della Juve"

"Grazie davvero per quello che fate, siete una parte importante della Juventus". Dall'altra parte della cornetta, amplificata con le casse, il neo capitano bianconero Giorgio Chiellini che saluta gli oltre cento soci dello Juventus club "Valle dei Templi" radunati per la festa estiva in un noto locale di San Leone.

A fare la sorpresa, telefonandogli in diretta, è il presidente onorario del club, Tommaso Agosta, tassista e amico di tanti calciatori della Juve del presente e del passato. Un'amicizia che lo ha reso noto anche per essere il principale donatore del museo della Juventus al quale ha omaggiato oggetti indossati dai campioni bianconeri.

A salutare al telefono Giorgio Chiellini, mentre i soci gli intonano il coro "C'è solo un capitano", è il presidente del "Valle dei Templi", nonchè referente regionale, Salvatore Capraro, che mette da parte la scaramanzia e lo invita "ad alzare la coppa" facendo riferimento alla Champions, ormai autentica ossessione dei tifosi della Vecchia Signora.