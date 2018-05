La Giunta ha detto "sì": decisa a stabilizzazione di 12 precari

L'amministrazione comunale di Joppolo Giancaxio ha deciso di procedere alla stabilizzazione di 12 persone attualmente in servizio come precari al Comune. La Giunta presieduta dal sindaco Giuseppe Portella ha infatti approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020.

Il documento porta la firma anche degli assessori Walter Sacco, Vincenzo Carrubba e Nicoletta Musso.

Si procederà dunque, all'assunzione di 5 unità lavorative di categoria C, di 6 unità di categoria A e di 1 di categoria B. Tutti avranno un contratto a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali. Le 12 persone saranno suddivise nei settori amministrativo - vigilanza, nel settore finanziario – personale e nel settore tecnico. La proposta di deliberazione della giunta comunale di Joppolo, ha avuto il via libera del revisore unico dei conti Giorgio Butticè mentre il responsabile del settore tecnico Giuseppe Gueli, quello del settore amministrativo e vigilanza Eugenio Specchi e quello del settore dJoppolo Giancaxio

Decisa a stabilizzazione di 12 precariinanziario Calogero Zuccarello, avevano già dichiarato l'assenza di personale in soprannumero o in eccedenza nei rispettivi settori, dando così il via libera alla stabilizzazione che avrà decorrenza dal 1 gennaio 2019.