Joppolo, in arrivo oltre 2 milioni di euro per il recupero del centro storico

Dopo anni di attesa, una “pioggia” di soldi arriva per il recupero del centro storico di Joppolo Giancaxio. Il Comune, infatti, è beneficiario di un finanziamento di 2.115.000 euro per l'attuazione di un piano di riqualificazione complessivo del cuore antico della città.

Le aree interessate saranno le vie Calvario, Tunisi e Kennedy e si interverrà per il restauro conservativo e riuso del castello Duca di Cesarò. Il Comune in questi anni ha inoltre acquistato per questo scopo quattro immobili collocati in corso Umberto, in via Dispensa-via dell’Arco (il cosiddetto fabbricato dell’Arco costituito) e in via Torino, tutte in cattivo stato di conservazione e con gravi condizioni di staticità.

Andando alla ridistribuzione delle somme, oltre 354mila euro andranno alla rifunzionalizzazione dei fabbricati, mentre un milione e 200mila euro serviranno per la riqualificazione urbana, e 142.436 euro per l’illuminazione delle strade.

I fondi che garantiranno questo vasto progetto di riqualificazione derivano dai cosiddetti fondi Po Fers, e la vicenda risale a diversi anni fa e ha attraversato numerose difficoltà burocratiche che hanno spinto, ad esempio, la Giunta comunale poco prima di Natale a revocare il provvedimento per poterlo riproporre con un quadro economico diverso rispetto a quello oggi esistente.