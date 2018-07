Uomo trovato morto in casa, è giallo a Porto Empedocle: indagini a tutto campo

Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione di Porto Empedocle. Si tratta di Ivan Nuara, 42 anni, il cui corpo è stato scoperto da un amico nella camera da letto del suo appartamento, nella zona marinara.

Ad avvertire le forze dell'ordine - riporta il quotidiano La Sicilia - è stato proprio l'amico che era andato a trovare Nuara per salutarlo. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento. Massimo riserbo degli inquirenti, anche perché le cause del decesso potrebbero essere diverse.

L'uomo - si legge ancora sul quotidiano - era noto nella cittadina per essere assuntore di sostanze stupefacenti e non è quindi da escludere la pista legata ad una morte per overdose di droga. Nuara fu arrestato un paio di anni fa, con l'accusa di aver picchiato la propria anziana madre per sottrarle denaro. Nei giorni scorsi, inoltre, era comparso davanti al gup del tribunale di Agrigento perché fu denunciato dalla propria ex convivente che lo accusò di averla legata mani e piedi con consumare un rapporto contro la sua volontà.