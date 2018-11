Istruttori amministrativi esterni a Canicattì, pubblicata la graduatoria 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria per la selezione per soli titoli di 5 istruttori amministrativi esterni all'Ente Comune, cat. C1 part-time: progetto Fse 2014-2020 Pon "Inclusione".



Ne danno comunicazione il sindaco Ettore Di Ventura, in qualità di presidente del distretto socio sanitario D3, e l'assessore alle Politiche sociali, Davide Lalicata. La graduatoria può essere visionata sulla homepage del sito ufficiale dell’ente all’indirizzo: www.comune.canicatti.ag.it

Eventuali opposizioni e/o ricorsi vanno presentati entro e non oltre il 27 novembre 2018.