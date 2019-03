Dissesto idrogeologico, gli studenti dell'Odierna “A scuola di opencoesione”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I ragazzi del team watershed Erika Licata, Noemi Canta, Salvatore Vecchio, Elisa Attardo, Veronica Schembri, Luana Scopelliti, Federica Di liberto, Marco Bonsignore, Domenico Carapezza, Domenico Castellino, Crocetta Lumia, Calogero Monachello, Vincenzo Sanfilippo, Miriam Vitello, Mariarita Zarbo dell’I. I. S. “G. B. Odierna” di Palma di Montechiaro che partecipano al progetto nazionale di “A scuola di Opencoesione” coordinati dai Proff. Carmelo Ferrara e Rosario Vaccaro, in occasione della settimana dell’amministrazione aperta #SAA2019 organizzeranno un evento presso la sala consiliare del comune di Palma di Montechiaro in data 12 marzo 2019 alle ore 16:00. Partendo dall’importanza del monitoraggio civico la discussione si focalizzerà sugli OPEN DATA nella Pubblica Amministrazione, e dopo un’ampia discussione si passerà al problema del dissesto idrogeologico e dei danni causati da questo fenomeno. Infine i ragazzi del team illustreranno il progetto scelto per partecipare “a scuola di opencoesione” indicando i punti chiave e le criticità di un canalone di gronda che protegge parte della città di Palma di Montechiaro e che spesso non fa bene il suo dovere in quanto non è ben manutenuto ed in parte presenta dei mal funzionamenti. Durante l’evento si susseguiranno diversi interventi sia in videoconferenza che in presenza di esperti degli argomenti trattati: il sindaco del comune di Palma di Montechiaro ing. Stefano Castellino, l’esperto di Opendata dell’USR Sicilia ing. Bernardo Moschella, l’esperto di monitoraggio civico il dott. Leonardo Ferrante del gruppo Abele – COMMON comunità monitoranti, il presidente regionale dell’ordine dei geologi dott. geol Giuseppe Collura, la delegata FAI ambiente e paesaggio della delegazione di Agrigento dott.ssa Maria Ala, il dirigente dell’ufficio tecnico del comune di Palma di Montechiaro Arch. Salvatore Di Vincenzo. Moderatore dell’evento, sarà Annalia Todaro dirigente scolastico dell’I. I. S. “G. B. Odierna” di Palma di Montechiaro.