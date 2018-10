Gli studenti dell'istituto alberghiero ai fornelli, cucineranno per i piccoli di Montevago

Saranno gli studenti dell’istituto alberghiero di Sciacca a cucinare per i bambini delle scuole montevaghesi. Prenderà il via il 3 novembre, infatti, il nuovo servizio di mensa scolastica nelle scuole di Montevago grazie a una convenzione stipulata tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Margherita La Rocca Ruvolo e l’Istituto professionale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Amato Vetrano” diretto dalla preside Caterina Mulè.

Una convenzione che consentirà agli studenti dell’istituto saccense di avviare un percorso di formazione e di avvicinamento al mondo del lavoro. I pasti saranno preparati per gli alunni della scuola dell'infanzia "Biagio Marino" e della scuola primaria "Eleonora Gravina" dell'Istituto comprensivo "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" che finora sono stati privi del servizio di refezione scolastica.

L’accordo prevede una spesa di 11mila euro a carico del comune di Montevago per il compenso e gli eventuali oneri accessori destinati al tutor che coordinerà il lavoro degli studenti aspiranti chef. Il servizio di mensa scolastica sarà così garantito, come prevede la convenzione, fino al 31 maggio 2019.

“E’ con grande piacere – afferma il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - che abbiamo accolto la proposta di collaborazione della preside dell’istituto alberghiero di Sciacca che ci consentirà di garantire il servizio di mensa scolastica con costi ridotti rispetto agli anni passati. Ovviamente saranno seguite le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica disposte dal Miur. Ritengo si tratti di un’iniziativa innovativa e interessante che spero possa ripetersi anche il prossimo anno”.