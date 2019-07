L'automobilista agrigentino si scopre super prudente: record nazionale positivo per gli incidenti

L'agrigentino alla guida: l'Istat sfata il luogo comune sulle abitudini di guida. Agrigento, confermando il trand del mezzogiorno, è seconda solo ad Aosta nella classifica di tutte le province dove si sono registrati meno incidenti stradali.

A Genova si registra il record negativo, con 7,6 incidenti ogni 1.000 veicoli circolanti (a due o quattro ruote), seguita da Milano, Savona, Rimini e Prato. In fondo alla classifica si trova Aosta con solo 1,07 incidenti e preceduta da Agrigento, Avellino, Vibo Valentia e Benevento. Nel 2017 sono stati 174.933 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in leggero calo rispetto al 2016, con 3.378 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 246.750 feriti.