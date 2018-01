Aumentano i single e calano i divorzi, ecco tutti i dati sull'Agrigentino

Non ci si sposa più. Nell'Agrigentino, aumentano i single, calano i divorzi e le famiglie sono sempre più piccole. Sono i dati dell'annuario Istat 2017, riferito al 2016, ed elaborati da Urbistat. I single rappresentano il 41,03 per cento della popolazione residente in provincia di Agrigento. Sono, in particolare, 181.365 su 442.049 residenti i single nell'Agrigentino: 97.327 celibi - che corrisponde al 22,02 per cento - e 84.038 nubili - che corrisponde al 19,01 per cento - .

La realtà con più single è Lampedusa e Linosa, con il 46,5 per cento. Seguono Comitini con il 44,0 per cento di single su 973 abitanti; Favara con il 43,6 per cento su 32.527 abitanti; Racalmuto con il 43,5 per cento di single su 8.219 abitanti.

I paesi con meno single sono invece Sant'Angelo Muxaro, dove celibi e nubili rappresentano il 36,1 per cento della popolazione costituita da 1.326 abitanti, Caltabellotta con il 36,6 per cento su 3.615 abitanti, e Naro con il 37,0 per cento su 7.658.

Gli uomini coniugati sono 110.902 (25,09 per cento) e le donne coniugate 110.328 (25,18 per cento). I divorziati sono 1.906 (0,43 per cento) le divorziate 2.627 (0.59 per cento). Il paese con più divorziati è Joppolo Giancaxio dove rappresentano il 2,4 per cento della popolazione residente (1.248); poi Agrigento (1,6 per cento su 59.605 abitanti), Menfi (con l'1,5 di divorziati su 12.534 abitanti); Porto Empedocle (l'1,4 per cento su 16.916); Caltabellotta (l'1,2 per cento su 3.615).

Il paese con meno divorziati è invece Villafranca Sicula con lo 0,3 per cento su 1.389 abitanti, seguito da Sant'Angelo Muxaro (0,3 per cento su 1.326 abitanti) e Siculiana (con lo 0,4 per cento su 4.502 abitanti). Per quanto riguarda divorziati e divorziate Agrigento è al 106esimo posto tra le 107 province italiane, mentre per i vedovi, sia uomini che donne, si trova al 59esimo posto. I paesi con più vedovi sono Caltabellotta, con il 12,2 per cento su 3.615 residenti; Cianciana (con il 10,8 per cento su 3.422) e San Biagio Platani (10,8 per cento su 3.275). I comuni con meno vedovi e vedove, invece, sono Siculiana con il 4,0 per cento su 4.502 abitanti; Lampedusa e Linosa (con il 5,3 per cento su 6.572) e Cammarata (con il 5,9 per cento su 3.615).