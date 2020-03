Covid-19, famiglia in autoisolamento: "Non è facile, ma va fatto per senso di responsabilità"

Come si vive in autoisolamento, e come vivono in questo momento quelle famiglie che sono costrette a vivere divise in attesa che gli accertamenti medici scongiurino la tanto temuta diagnosi di "Covid-19"? In pochi, probabimente, se lo sono chiesti, in un momento storico in cui ciò che più importa a tutti è che chi è a rischio sia messo in condizione di non nuocere.

Un racconto diretto, senza veli, lo fa un'agrigentina sui social, la quale dalle pagine del proprio profilo Facebook spiega che i suoi genitori sono partiti per Bergamo nel periodo natalizio per lavoro. "Quand'è iniziato a diffondersi in Lombardia il coronavirus - spiega - si sono chiusi in casa. Un bilocale pagato il doppio del suo valore (e della bella casa in cui vivo io), perso tra le montagne, con i riscaldamenti accesi tutto il giorno e tutta la notte. Per due settimane, la bottega di fronte casa ha portato loro il cibo e i beni di prima necessità.

Li ho pregati di tornare in Sicilia - dice ancora la giovane -, ma non volevano. Mio padre non voleva lasciare il suo lavoro e mia madre era preoccupata di poter veicolare il virus, pur non presentando alcun sintomo".

Una situazione già difficile, che li ha poi portati a scegliere di tornare in Sicilia, non prima però di aver avvisato tutti gli organi di competenza, con grande senso di responsabilità e nel pieno rispetto delle attuali direttive in materia.

Adesso si trovano in autoisolamento da otto giorni presso la propria abitazione in un comune dell'Agrigentino, così come altre decine di persone in provincia. "Sono a soli dieci chilometri da me, e non possono vedere me e neppure mio figlio - racconta ancora -, la nostra vicina fa la spesa anche per loro e le mie cugine si sono occupate di sbrigare alcune commissioni improrogabili. Credete che sia facile? No. Ma lo si fa, lo si deve fare perché il senso di appartenenza a una comunità, oggi, deve superare l'egoismo di ognuno. Capisco che la voglia di ripercorrere le proprie strade, abbracciare amici e familiari è forte ma, come avete resistito per qualche mese, potete continuare per un paio di settimane".