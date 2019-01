Emergenza Casteltermini, M5S: "Lo denunciamo da tempo"

Casteltermini tagliata fuori a causa di una viabilità ormai al collasso, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle vanno alla carica: “Da mesi denunciamo il serio rischio di isolamento. Da anni, infatti, si attende il ripristino di due strade provinciali

(ufficialmente non transitabili) - Sp 20 e Sp 22 - che collegano Casteltermini alla Ss 189, nonostante i proclami degli amministratori locali. Subito dopo le precipitazioni che hanno colpito l' intera isola nei primi giorni di novembre abbiamo più volte segnalato il serio rischio di isolamento che corre il nostro territorio, invitando l'amministrazione comunale a pretendere degli interventi urgenti nelle nostre strade provinciali, nonché a ripristinare la sicurezza stradale all'interno del territorio comunale. In tre mesi - continuano - poco o nulla è stato comunicato alla cittadinanza, così come limitati, e quasi inutili, sono stati gli interventi finora effettuati. Ma cosa ben più grave è l'indifferenza mostrata verso il tema della viabilità che attanaglia l'intera cittadinanza castelterminese".

I consiglieri, nel rimproverare al sindaco di non aver partecipato all'incontro dei primi cittadini svoltosi nei giorni scorsi ad Agrigento per protestare contro il rischio di uno stop dei cantieri sulla 640 e sulla 189, chiedono allo stesso inoltre "di occuparsi per l'ennesima volta del serio rischio di isolamento della comunità castelterminese e della sicurezza stradale".