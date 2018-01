Sorpreso mentre tenta di rubare un autocarro, arrestato un 19enne

I carabinieri della stazione di Lampedusa hanno arrestato, per le ipotesi di reato di tentato furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di oggetti atti allo scasso, un tunisino diciannovenne sbarcato da pochi giorni sulla più grande delle isole Pelagie.

Il migrante è stato sorpreso in via Tomasi mentre cercava di forzare la portiere di un autocarro, Iveco Daily. Alla vista dei militari dell’Arma, il giovane è fuggito. E’ stato inseguito, bloccato ed arrestato. Su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato posto agli arresti domiciliari nell’hotspot dell’isola. I carabinieri gli hanno anche sequestrato l’arnese usato per il tentativo di scasso.