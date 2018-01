Craig Warwick all'Isola dei Famosi, il sindaco Valenti: "Il nostro affetto gli sarà d'aiuto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

C’è anche un po’ di Sciacca nella nuova edizione dell’Isola dei famosi, la popolare trasmissione in onda sulle reti Mediaset.

Tra i naufraghi in Honduras c’è anche il sensitivo, scrittore e personaggio televisivo Craig Warwick, originario dell’Inghilterra, per diversi anni residente nella nostra città. Il sindaco Francesca Valenti, nell’augurargli un in bocca al lupo, invita i cittadini a seguirlo in questa avventura e a sostenerlo con il televoto, come lo sta seguendo e lo sosterrà a Milano il saccense Enzo Bitetto.

“L’affetto dei saccensi nei confronti di un saccense, perché tale lo consideriamo, - dice il sindaco – gli arriverà forte. Nonostante la grande distanza, gli saremo vicini e tiferemo per lui. E Craig, uomo tanto sensibile e così innamorato di Sciacca, questo affetto lo sentirà e gli sarà d’aiuto”.