Isola dei Conigli è sempre la più bella: nuovo riconoscimento internazionale

La spiaggia dell'Isola dei Conigli, a Lampedusa, è ancora una volta riconosciuta come una delle più belle per i turisti nazionali e internazionali.

In questi giorni in tal direzione sono arrivati infatti due importanti riconoscimenti. Se "Travel 365" l'ha incoronata come "spiaggia più bella del mondo" a seguito di un sondaggio tra oltre 10mila utenti e prima spiaggia in Italia (con un sondaggio tra oltre 20mila utenti). Ad assegnare il "Travellers Choice 2020" come prima spiaggia in Europa è stato invece il portale turistico Tripadvisor.

"I riconoscimenti ottenuti, che si aggiungono a quelli degli anni precedenti, sono legati all’efficacia delle azioni portate avanti in questi anni – dichiara Angelo Dimarca, coordinatore regionale delle riserve di Legambiente Sicilia e direttore della riserva naturale di Lampedusa – dagli interventi di rinaturalizzazione ai progetti di conservazione delle specie minacciate, dalla realizzazione dei sentieri alla regolamentazione dell’accesso esclusivamente pedonale”.