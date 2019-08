Sale sul costone dell'isola dei Conigli e cedono alcuni massi: si teme frana e scoppia il caos

"E' franato il costone dell'isola dei Conigli, si temono feriti". L'allarme sociale è dilagato all'improvviso a Lampedusa. Sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento isolano, le ambulanze e le forze dell'ordine. Anche il sindaco Totò Martello si è subito precipitato.

Nessuna frana, per fortuna, in quello che è lo scenario più apprezzato del mondo. Si sono semplicemente staccati alcuni massi di media grandezza e un uomo - un turista italiano di 52 anni - è stato portato, in via precauzionale, al Poliambulatorio. Ha riportato delle escoriazioni e non è, per sua fortuna, ferito gravemente.

L'uomo è stato soccorso, aiutato a scendere dal costone dove era rimasto "prigioniero", dai vigili del fuoco del distaccamento di Lampedusa. Il turista cinquantaduenne si era arrampicato - secondo quanto emerge dalle testimonianze delle persone che erano in sua compagnia - per scattare delle fotografie. E lo aveva fatto lungo il costone della parte sinistra, dove l'acqua è solitamente bassa e permette di raggiungere l'isola dei Conigli. Durante la scalata, il cinquantaduenne - che era in compagnia della moglie - ha sentito venir meno la terra sotto i piedi: alcuni (pochi - riferiscono i presenti - ) massi di media grandezza si sono staccati e sono scivolati. L'uomo, terrorizzato, anziché scendere ha continuato a salire ed è stato preso dal panico, rimanendo "prigioniero" del costone. A soccorrerlo sono stati appunto i vigili del fuoco, mentre nell'area prima e su tutta l'isola dopo dilagava, di fatto, il panico e la falsa notizia della frana del costone dell'isola dei Conigli.

"Si è trattato di un piccolo smottamento" - ricostruiscono i vigili del fuoco che sono stati sul posto e che hanno soccorso il turista - .

Secondo gli operatori della Riserva, che hanno seguito l'intera vicenda, il turista pare che volesse spalmarsi di roccia argillosa: una pratica vietata ma molto diffusa all'isola dei Conigli.

Il gruppetto di persone sarebbe arrivato a nuoto sullo scoglio. Soltanto il cinquantaduenne si è arrampicato e dopo il cedimento non è riuscito più a muoversi. Appare scontato che l'uomo - a prescindere da cosa volesse fare o abbia fatto - verrà multato perché è vietato arrampicarsi, allontanarsi dei sentieri, prelevare piante, animali e rocce, nonché avvicinarsi a meno di 100 metri dai costoni rocciosi. Tutto il costone è interdetto per frane e ci sono anche i divieti della Riserva.