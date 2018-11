I segreti delle politica, "Italian politics" sbarca nei cinema dell'Agrigentino

"Italian politcs" sbarca nei cinema dell’Agrigentino. Il docufilm più chiacchierato del momento è pronto a conquistare la città. La pellicola prodotta con la regia di Davide Parenti e Claudio Canepari, firme de “Le Iene”, mostra uno dei volti della poltica italiana. Protagonista della vicenda è il palermitano e giornalista, Ismaele La Vardera.

Il film racconta, senza censure, il dietro le quinte delle elezioni amministrative del 2017, a Palermo. La Iena, La Vardera, con una telecamera nascosta ha registrato i suoi giorni.

In tanti hanno definito questo film come la scatola nera della politica italiana. Tra i personaggi presenti nel film, anche l’ex presidente della Regione Sicilia, Totò Cuffaro. La Vardera ha filmato il fitto incontro tra lui e l’ormai, ex governatore.

Conversazioni segrete, accordi proibiti e intrighi, il film di La Vardera, adesso, è pronto a conquista anche l’Agrigentino. La pellicola ha fatto il suo esordio ieri sera.

Ecco l’elenco dei cinema più vicini:

Agrigento, Multisala Ciack

Licata, Flycinema

Sciacca, Multisala Badia Grande