È tempo di iscrizioni a scuola, open day all’istituto comprensivo Guarino di Favara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La nostra scuola vi invita a partecipare a due eventi importanti e fondamentali:Open Day,Natale Insieme – Presepe Vivente.

L’Open Day si svolgerà nei giorni 18 e 19 dicembre 2018 dalle ore 8 alle ore 20, presso i locali della nostra scuola e permetterà alle famiglie e al territorio di conoscere il piano dell’offerta formativa dell’istituto comprensivo statale “G. Guarino”.

Sarà un modo per conoscersi, valutare, proporre, indicare, chiedere; un modo per condividere e chiarire dubbi e perplessità; per cominciare a scrivere, insieme, altre belle pagine di presente e di futuro.

in programma: focus informativi per i singoli segmenti infanzia primaria media; laboratori interattivi didattica incrociata (classi aperte); esercitazioni in aula informatica – coding; incontro con i docenti; tutoraggio e mentoring fra studenti ; visita dei locali e meeting finale in aula magna (ore 18).

Natale insieme nei giorni 19 e 20 dicembre 2018 dalle ore 16 alle ore 21. La nostra scuola, con la collaborazione delle famiglie e del territorio allestirà, nell’atrio della scuola, un grandioso Presepe Vivente : alunni, genitori, docenti, nonni, musicisti, attori, figuranti daranno vita ad un irripetibile momento di gioia e di tradizione popolare, nella rievocazione di antichi mestieri, dolci armonie e commoventi atmosfere presepiali. Partecipano alunni delle scuole superiori, aziende del territorio e Associazioni Culturali . Vi aspettiamo.