Scuole d’infanzia comunali: le domande di iscrizione entro il 31 gennaio

L’amministrazione comunale rende noto che per l’anno scolastico 2019/2020 le iscrizioni presso le scuole d’infanzia comunali potranno essere effettuate entro il 31 gennaio 2019.

La domanda di ammissione può essere consegnata presso le sedi delle singole scuole dell’infanzia e cioè “Il cucciolo” di via Capuana 8 al Villaggio Mosè e “Il giardino fiorito” di via Regione Siciliana 91. Altresì, è possibile presentare la domanda presso l’ufficio comunale della pubblica istruzione sito in piazza Gallo (ex Tribunale). L’iscrizione alla scuola d’infanzia comunale è gratuita e l’orario di funzionamento è

così articolato: per le sezioni a tempo prolungato dalle ore 7,45 alle ore 14,15 dal lunedì al venerdì; per le sezioni a tempo pieno dalle ore 8 alle ore 14 dal lunedì al venerdì mentre nei periodi coperti di refezione scolastica dalle ore 8 alle ore 16. La tolleranza di entrata dei bambini è limitata sino alle ore 9,15 mentre l’orario d’uscita è regolamentato in base all’adesione o meno al tempo pieno – prolungato. Il bambino deve essere prelevato dai genitori o da persona appositamente delegata le cui generalità devono essere indicate all’atto dell’iscrizione e sotto la responsabilità del genitore delegante.

Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno d’età entro il 31 dicembre 2019. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano i tre anni dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2020. Il modello della domanda di iscrizione è scaricabile dal sito www.comune.agrigento.it al link “albo pretorio on line – avvisi” oppure può ritirarsi presso gli uffici comunali

della pubblica istruzione o direttamente presso le scuole dell’infanzia.