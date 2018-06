Irrigazione, situazione verso la normalità nel versante Verdura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“L'irrigazione sul versante Verdura già da domani dovrebbe normalizzarsi". Questo è quanto affermato dal sindaco Carmelo Pace e dall’assessore all'agricoltura Mimmo Aquè, dopo che stamattina si sono adoperati con i vertici del Consorzio di Bonifica e

dell'Enel. “I disagi sono scaturiti per le soluzioni tecniche del nuovo sistema di approvvigionamento idrico voluto dell’Enel per la vasca Martusa” - ha dichiarato l'ing. del Consorzio Pieralberto Guarino, che comunque ha riscontrato e assicurato un pronto

intervento dell'Enel per normalizzare il tutto.

“Seguiremo la vicenda fino alla sua normalizzazione" - ha affermato l'assessore Aquè - non soltanto sul versante Verdura, ma su tutto il comprensorio irriguo crispino, in questo momento fondamentale della stagione in cui, la cui mancanza di una tempestiva irrigazione, rischia di compromettere l'intera produzione”.