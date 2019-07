Ipogei, iniziate le visite speleologiche: nessuna emergenza

Verifica delle condizioni di sicurezza negli ipogei cittadini: partiti i sopralluoghi della struttura interdipartimentale.

Nei giorni scorsi alcuni speleologi hanno effettuato dei controlli nelle strutture di Purgatorio e Acqua Amara, non rilevando fortunatamente situazioni che potrebbero richiedere interventi di messa in sicurezza urgente. Nei giorni scorsi sono state invece completate le operazioni di censimento degli imbocchi e una relazione apposita sarà consegnata a fine luglio al Genio Civile per avere una prima “mappa” dei punti di ingresso fin qui noti dei cunicoli sotterranei.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, scendendo più approfonditamente nel cuore della terra. Il Comune di Agrigento, per le strutture Teatro, Purgatorio e la cisterna che si trova sotto il viale della Vittoria ha pensato ad una possibile consegna a privati.