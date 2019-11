Ipab a rischio chiusura a Campobello e Ravanusa, scatta l'interrogazione parlamentare

"Ho appena depositato due interrogazioni parlamentari per chiedere all'assessore Scavone chiarimenti in merito alle ipab di Ravanusa e Campobello di Licata" ad annunciaro è il presidente della commissione Ambiente all'Ars Giusi Savarino.

"Su Ravanusa - dice - voglio capire il perché, nonostante siano già passati circa 6 anni dall'estinzione, non sia stata ancora ultimata la liquidazione dell'ente con notevole danno per i beni che non sono ancora passati nella disponibilità del Comune. Su Campobello di Licata, invece, - continua - voglio chiarimenti sul perché non si stia rilanciando l'ente nominando il nuovo Cda in luogo del Commissario, di cui, tra l'altro, ho chiesto numi sull'operato. In particolare mi stupisce come il Commissario abbia del personale in servizio non pagato da mesi ma pubblichi un bando per l'esternalizzazione del servizio. In altre parole voglio sapere come mai non ci sono i soldi per pagare i lavoratori già in servizio ma si è pronti ad assumere nuovo personale. L'Ipab di Campobello di Licata - continua -, grazie al personale in servizio, si prende egregiamente cura di una 60ina di persone".