Porto Palo "invasa" da meduse, la polizia locale: "Nulla di allarmante"

Porto Palo è stata invasa da migliaia di meduse. La situazione ha allarmato i bagnanti, in tanti si sono chiesti il perché di questo fenomeno. A rassicurare tutti è stata la polizia locale di Menfi. Attraverso un post sui social, gli agenti hanno rassicurato tutti quanti.

“Nulla di allarmante”, queste le parole, poi è stata resa pubblica la “testimonianza” di una abitante di Menfi. La donna ha fatto sapere che già dieci anni fa, un “tappeto” di meduse aveva invaso tutto quanto il litorale.

"L'invasione - scrive la ragazza sui social - della Pelagia Noctiluca, tipica medusa del Mediterraneo. Quelle rosa piccoline per intenderci. Sono tra le più urticanti e più comuni di quelle presenti in questo mare. In risposta a chi si chiede cosa stia succedendo in questi giorni, l'invasione delle meduse. Anzitutto tranquilli che non è la prima volta che succede, in allegato le foto di circa 10 anni fa, fatte da mia nonna".