E' stata intitolata ai minatori di Marcinelle, la piazza principale di Montaperto. Nel corso di una breve cerimonia in occasione del 62esimo anniversario della tragedia dell'8 agosto 1956 in cui morirono 252 minatori tra cui due agrigentini di Montaperto, Carmelo Baio e Calogero Reale, l'assessore Nino Amato in rappresentanza dell'amministrazione e il consigliere Maria Grazia Fantauzzo per il consiglio comunale, hanno deposto una corona d'alloro ai piedi della lapide che ricorda il tragico evento.

Nell'occasione è stata mostrata la targa marmorea che indicherà il nuovo toponimo della piazza e che sarà collocata a breve a cura dell'amministrazione comunale a memoria del sacrificio di questi lavoratori.

