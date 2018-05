Intimidazioni, solidarietà della Cgil a Carmina e Pace

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Gli ultimi episodi di violenza e minaccia nei confronti dei Sindaci di Ribera e Porto Empedocle, cui va la nostra totale solidarietà, ci lasciano inquieti. Già nelle settimane scorse abbiamo visto i fatti di Licata.

I Sindaci e chi opera attivamente nella Società attivamente sono esposti e diventano i “parafulmini” di una società agrigentina sempre più povera, disperata. Non credo che possiamo limitarci alla recensione dei fatti, occorre reagire.

Occorre che le forze migliori di questa provincia, i Sindaci, i rappresentanti del Mondo dell’Imprenditoria, dell’Impresa, delle Professioni facciano una comune radiografia dei problemi e che, soprattutto, individuino una “via d’uscita” possibile che ridia speranza, lavoro, sviluppo e prospettiva a questa nostra terra.

Occorre monitorare, accellerare e trasformare in cantiere tutti gli annunci fatti in questi anni. Abbiamo le risorse umane e materiali per rilanciare questa provincia, si tratta di farlo dentro un progetto ed una regia condivisa. Lo diciamo da troppo tempo inascoltati, torniamo a sollecitarlo,