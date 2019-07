Intimidazioni a Patronaggio e Vella, convocato comitato: verranno rafforzate le tutele ai magistrati?

Sicurezza del procuratore capo Luigi Patronaggio e del giudice Alessandra Vella. Sarà questo l’unico e solo argomento portante del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che è stato convocato – si terrà questa mattina – dal prefetto di Agrigento Dario Caputo. Dopo le nuove intimidazioni ricevute dai magistrati agrigentini, il prefetto – esattamente come aveva già fatto lo scorso 10 giugno – ha convocato tutti in Prefettura. “Sono stato in contatto da subito con la magistratura di Agrigento. Appena verificatisi questi fatti, grande è stata l’attenzione e immediati i contatti con il presidente del tribunale – ha spiegato, ieri sera, il prefetto Dario Caputo - . Ho espresso la solidarietà e la massima attenzione per quanto di competenza della Prefettura e di tutte le forze dell’ordine”.

Non una, non due, ma 20 lettere di minaccia - indirizzate al procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio - sono state bloccate, nella tarda mattinata di mercoledì, al centro smistamento delle Poste di Favara. Fra le 20 missive, due quelle dal contenuto inquietante: in una busta, con destinatario il capo dei Pm di Agrigento, c’era polvere da sparo; in un’altra indirizzata al giudice Alessandra Vella c’era una ogiva di proiettile da fucile.

Mentre i carabinieri stanno occupandosi dell’inchiesta per stabilire da dove siano state imbucate, e quando, tutte quelle missive, nonché di altri specialissimi esami su buste e biglietti: alcuni scritti a mano e altri al pc, il prefetto Dario Caputo non ha potuto far altro che convocare un nuovo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Non ci sono naturalmente certezze, ma il risultato di quest’ennesimo vertice potrebbe essere molto simile - e potrebbe riguardare il giudice Alessandra Vella - a quello dello scorso 10 giugno: allora venne deciso, infatti, un rafforzamento della già adeguata tutela a cui era sottoposto il procuratore di Agrigento. Patronaggio, da allora, infatti, è scortato da due uomini. Occorrerà attendere, inevitabilmente, la fine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si svolgerà appunto in mattinata, per appurare se anche per il giudice Alessandra Vella verrà predisposta una adeguata misura di tutela.