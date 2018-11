L'intimidazione al sindaco Lillo Zicari, non s'è parlato di "tutela" in Prefettura

Non s’è parlato di una eventuale “tutela”, ieri mattina, durante il faccia a faccia in Prefettura, per il sindaco di Realmonte, Lillo Zicari, che continua a dirsi “sereno” e intenzionato ad “ultimare il suo mandato amministrativo”. Per il futuro non ci sono “forse”, né “se”: l’attuale primo cittadino di Realmonte non si ricandiderà per il secondo mandato. “E non è una decisione presa adesso, dopo questo avvertimento, - ha spiegato ieri sera - . Ma è una decisione presa da tempo. Devo dedicarmi ad altro!”.

“Non ho mai fatto del male a nessuno. Nonostante il trascorrere delle ore, continuo a non capire cosa abbia potuto determinare questo pesantissimo gesto” - ha continuato a ripetere Lillo Zicari, sindaco di Realmonte da tre anni e mezzo. L'auto della moglie del sindaco Zicari, nella notte fra giovedì e ieri, è stata danneggiata da quattro colpi di pistola. Qualcuno - erano le due circa - ha esploso i colpi dall'esterno, verso l'interno, del cancello della villetta di Zicari, alla periferia di Realmonte. La Fiat Punto è stata centrata in diversi punti. Dell’attività investigativa sull’inquietante intimidazione si stanno occupando i carabinieri di Realmonte e quelli di Agrigento, reparto Operativo compreso. Nessuna indiscrezione viene fatta filtrare, ma pare che i militari dell’Arma stiano cercando di capire, quale primo passo investigativo, quale possa essere stato il movente. Perché una mano si è armata ed ha pesantemente avvertito il sindaco.

Nei prossimi giorni, verosimilmente mercoledì, dovrebbe tenersi un consiglio comunale straordinario ed aperto a tutti gli altri sindaci dell’Agrigentino. Perché essere sindaci significa essere esposti in tutto e per tutto.