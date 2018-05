Atti intimidatori ai sindaci, lo sfogo di Firetto: "Viviamo tutti in trincea"

“Noi sindaci viviamo in trincea”. E’ questa la denuncia di Calogero Firetto, sindaco di Agrigento. Il primo cittadino ha ammesso: “Il sindaco rappresenta il primo front-line - dice Firetto, al Giornale di Sicilia - delle istituzioni con il cittadino e tocca con mano la disperazione. Il momento economico sta dilatando le sacche di sofferenza nelle nostre comunità. Noi affrontiamo, peraltro, una stagione assai complicata sul piano delle possibilità finanziarie. E questo sta consegnando tanti Comuni al dissesto. Ripeto, non tutti sembrano accorgersi di quanto sia difficile fare il sindaco. Mi riferisco anche ad aliquote consistenti delle nostre comunità, secondo cui siamo depositari di potestà grazie alle quali noi possiamo fare di tutto. Purtroppo, non è così. La legge Bassanini, inoltre, ha determinato la giusta separazione di competenze tra dirigenti e amministratori ma non sempre questo rapporto è facile".

Il sindaco, parla dopo degli innumerevoli atti intimidatori degli ultimi tempi. Non ultimo, anche il caso di Ida Carmina. "Le resistenze - dice Firetto - al cambiamento arrivano spesso da quella filiera. I cittadini, però, chiedono conto a noi. E, fra tutti i rappresentanti dell’apparato pubblico, siamo quelli pagati e trattati peggio. Se non fosse per una carica di passione veramente forte, oggi i sindaci potrebbero farlo solo gli autolesionisti. O qualche accattone di turno Noi sindaci, intanto, costituiamo la porzione di ceto politico più stimata dai cittadini. Questo ci conforta e ci aiuta. Per mia esperienza personale posso inoltre assicurare che, ogniqualvolta sono stato vittima di episodi a dir poco sgradevoli, ho sempre trovato vicine le istituzioni dello Stato. In ogni caso, mai lasciarsi scoraggiare. Chi decide di candidarsi a sindaco, dev’essere capace di affrontare queste vicende. Altrimenti, è meglio che resti dov’è e continui a svolgere il proprio mestiere. Innegabile che i momenti di tensione vi sono, che qualche precauzione bisogna prenderla. Io sono stato costretto a farlo e ho avuto la fortuna di ritrovarmi sempre accanto la mia famiglia. Fa parte del gioco, però".