Intimidazione Carmina e Pace, il sindaco di Aragona: "Siamo in prima linea per gestire le difficoltà"

Il Sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino esprime solidarietà e sostegno ai colleghi Ida Carmina e Carmelo Pace, rispettivamente Sindaci di Porto Empedocle e Ribera per i recenti fatti di cronaca che li ha visti protagonisti.

“Ho subito espresso personalmente la mia solidarietà e sostegno – dichiara Pendolino – ai due colleghi coinvolti in questi giorni da presunti atti intimidatori che offendono anzitutto la persona e la famiglia, prima che l’istituzione che rappresentiamo. Ogni giorno siamo in prima linea a gestire le difficoltà delle nostre comunità – conclude - tocchiamo con mano i problemi reali dei nostri cittadini, ma allo stesso tempo siamo gli ultimi in grado di dare risposte concrete.”