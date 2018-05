Intimidazione al sindaco di Porto Empedocle, Brandara: "Gesto vile, solidarietà e sostegno"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Solidarietà e pieno sostegno del Commissario Straordinario del Comune, Maria Grazia Brandara, al Sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, vittima di un grave avvertimento criminale. "Al Sindaco Ida Carmina vanno tutta la mia solidarietà e sostegno, nonché quelli di tutti la società civile licatese, per il grave atto intimidatorio perpetrato ai suoi danni. Un atto che, credetemi, fa più male ai familiari che a chi direttamente lo subisce – sono le parole del Commissario Straordinario - Per cui oltre alla condanna, e all'augurio che gli autori possano essere individuati e perseguitati dalla legge, anche in virtù dell'esperienza maturata personalmente, mi senso di dover assicurare al caro sindaco empedoclino, tutta la mia vicinanza di donna e amministratore di una comunità locale e, soprattutto, incoraggiarla a non demordere, a non abbandonare, certa che questo atteggiamento scoraggerà quanti, in modo infame e vigliacco,

si sono resi autori di questo assurdo e deprecabile gesto. Ancora una volta, quindi, un amministratore comunale nel mirino della criminalità. Ma, posso assicurare che tutto ciò non intimorisce ma rafforza il coraggio di chi sa che, agendo con onestà, competenza, porta ugualmente avanti la missione a cui è stata deputata con l'appoggio di tutti quanti i cittadini onesti della comunità di cui si fa parte. Forza Ida, sono con te", conclude il commissario Straordinario di Licata.