Intesa tra Federconsumatori e Volontari di Strada: sportello gratuito per i cittadini

Prosegue la “politica” di radicamento nel territorio agrigentino dell’associazione onlus "Volontari di Strada", sempre più impegnata a favore delle famiglie bisognose e nella difesa dei loro diritti. Dopo “Sportello Amico”, al quale hanno già aderito importanti professionalità del mondo medico di supporto ai cittadini, adesso arriva l'apertura di uno sportello informativo di tutela al consumo, a favore delle famiglie che vivono momenti di disagio economico.

L’iniziativa scaturisce a seguito di un proficuo incontro tra la presidente dei Volontari di Strada, Anna Marino e la presidente della sezione agrigentina di Federconsumatori, Ilenia Capodici. Le due donne hanno trovato un'intesa per creare una stretta collaborazione che ha come unica finalità quella di fornire al cittadino – consumatore, in difficoltà economiche, elementi di tutela e di difesa dei propri diritti.

La Federconsumatori metterà a disposizione dei "Volontari di Strada" propri operatori esperti sui diritti del consumatore abilitati anche alle procedure di conciliazione e arbitrato sulle materie più controverse e di maggiore conoscenza comune, quali telefono, energia, assicurazione, banca e finanza.

“La Federconsumatori, ed in particolare la sezione di Agrigento – sottolinea la presidente Ilenia Capodici – è sempre stata attenta alle situazioni di disagio del territorio in cui opera, dedicando particolare attenzione alle famiglie, agli anziani, agli immigrati, ai giovani e più in generale alle fasce più deboli della popolazione. Ecco perché è sembrata più che naturale e spontanea la collaborazione che da oggi in avanti avremo con i Volontari di Strada, associazione che da anni si occupa delle famiglie più bisognose del territorio di Agrigento, sotto il profilo dell’assistenza diretta in termini di beni primari. Metteremo a disposizione, in maniera del tutto volontaria e gratuita, la nostra competenza e professionalità a favore di quanti avranno bisogno”.

“E’ con grande soddisfazione – dichiara la presidente dei Volontaridi Strada, Anna Marino – che accogliamo nella nostra 'famiglia' la Federconsumatori. L’incontro con la Capodici ha una importante valenza in quanto viene a riconoscere il ruolo fondamentale di tutela dei diritti svolto dall’associazione. Dall’incontro sono emersi validi argomenti di approfondimento, in particolar modo per ciò che riguarda l’apertura di uno sportello informativo di tutela al consumo a favore di quei cittadini e di quella famiglie, purtroppo sempre più numerose, che non hanno le possibilità economiche per far valere i propri diritti e per questo costretti a vivere nella più totale e completa marginalità”.