Raccolta differenziata, Palermo: "Discariche abusive sul territorio comunale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La scrivente Carmela Palermo, nella qualità di consigliere comunale del comune di Agrigento. Premesso che l’art. 32 del vigente regolamento del Consiglio Comunale prevede l’Istituto del Question Time. Considerato che sull'intero territorio comunale si contano ad oggi decine di discariche abusive; Considerato che il continuo sorgere di tali discariche evidenzia una scarsa azione da parte dell'amministrazione attiva in tema di controllo del territorio; Considerato che la bonifica di tali zone diviene urgente e necessaria al fine di salvaguardare la cittadinanza tutta da eventuali epidemie sanitarie dovute alla scarsa igiene;Considerato che la bonifica dei luoghi ove sorgono le discariche abusive comporta notevoli costi per l'Ente e quindi per la cittadinanza; Considerato che alla data odierna, 20/02/2018 e quindi a distanza di 11 giorni dalla data di protocollo della richiesta question time sull'organigramma del settore terzo del quale fanno parte tra gli altri i servizi ECOLOGIA e SANITà, non vi è dato sapere se il personale addetto al settore terzo risulta bastevole rispetto alle mansioni ad esso assegnate; Considerato che il ruolo del consigliere comunale è soprattutto un ruolo di controllo politico e amministrativo sul buon funzionamento della macchina amministrativa; In considerazione di quanto sopra, Interroga l'Amministrazione : Su quante siano ad oggi le discariche abusive censite con accurata specifica tra quelle già bonificate e quelle in attesa di bonifica; Su quanto e a quale personale è stato attribuito l'incarico di censire l'eventuale presenza di discariche abusive; Su quanto sia il costo stimato per la bonifica di una discarica abusiva; A quanto ammonta la spesa affrontata già dall'Ente nell'anno precedente ed in quello in corso; Se il costo di bonifica di eventuali discariche sia già previsto nel bando relativo al servizio rifiuti.