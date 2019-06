"L'intervento chirurgico mi ha provocato danni", chiesto risarcimento da oltre 220mila euro

E' stato investito da un furgone ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ricomporre le fatture che aveva subito. Peccato che, a suo dire, quell'intervento fosse stato realizzato in modo non pienamente corretto procurandogli, a sua volta, un danno.

I fatti risalgono al 2009, quando un uomo venne travolto da un Fiat Ducato mentre si trovava a Ribera e stava attraversando a piedi la strada. Venne portato d'urgenza al Pronto soccorso della città crispina, per poi essere trasferito a Sciacca, dove è stato sottoposto a trattamento medico chirurgico presso l'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale "Giovanni Paolo II".

L'uomo ha già ricevuto delle somme dall'assicurazione dell'automobile ma non ha ritenuto "soddisfacente il risarcimento del danno ottenuto dalla compagnia dell'autovettura" anche perché ha ritenuto che "il maggior danno subito era stato cagionato da responsabilità da colpa medica dei sanitari del nosocomio". Insomma, l'intervento secondo l'uomo non sarebbe stato effettuato nel giusto modo, spingendo lo stesso a chiedere ben 224.010 euro di risarcimento.

L'Asp ha già fatto le proprie verifiche e da queste comunque non "sono emersi elementi di responsabilità per negligenza, imperizia o altro dei sanitari che hanno effettuato l'intervento chirurgico". L'Azienda quindi si costituirà in giudizio per resistere alla richiesta risarcitoria.