Stefano Trafficante:"Che fine ha fatto l'apertura di uno sportello Inps a Sciacca?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Sindaco Unsic Territoriale Ribera: che fine ha fatto l`apertura di uno sportello Inps a Sciacca per i lavoratori della pesca?. Nel mese dello scorso Febbraio, dichiara in una nota il Consigliere esponente Sindacale dell`U.N.S.I.C Territoriale Ribera Stefano Trafficante, il direttore provinciale Inps, Domenico Falzone ha dichiarato di mantenere l'obbiettivo di istituire nel breve tempo possibile uno sportello a Sciacca per l'assistenza previdenziale dei lavoratori marittimi e della pesca, pur avendo individuato il funzionario che se ne dovrà occupare e, ad oggi ancora nessuna risposta, auspico che l'iter venga avviato nel piu breve tempo possibile in modo tale - conclude il Sindacalista dell`U.N.S.I.C Trafficante - di agevolare i problemi previdenziali ed assistenziali dei Lavoratori del settore.