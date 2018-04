Cancelli della discarica chiusi per Porto Empedocle? La Catanzaro: "Non è così"

I netturbini oggi, a Porto Empedocle, non hanno ritirato i mastelli del secco residuo. Ieri, l'Iseda - che compone la "Realmarina", la Rti che si occupa della raccolta dei rifiuti - aveva annunciato che i cancelli della discarica di Siculiana, gestita dalla ditta Catanzaro Costruzione, sarebbero stati chiusi per i camion provenienti proprio da Porto Empedocle. Ancora l’Iseda aveva fatto sapere che il mancato scarico di rifiuti era dovuto ad un contenzioso tra la ditta ed il Comune. Oggi, secca la smentita della società che gestisce la discarica di Siculiana.

"La Catanzaro Costruzioni - si legge nella nota - non ha impedito nessun accesso al Comune di Porto Empedocle. Dunque laddove il servizio non sia stato reso in favore della cittadinanza empedoclina, le ragioni del mancato servizio sono da ricercare in altre cause in quanto da parte della Catanzaro Costruzioni è stato garantito l'ingresso".